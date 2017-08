QUÉBEC — Philippe Couillard le donneur de leçons va se faire donner une leçon à la prochaine élection complémentaire dans la circonscription de Louis-Hébert.

C’est ce qu’a déclaré le chef caquiste François Legault jeudi, en revenant sur le débat actuel relatif à l’immigration, avec l’afflux massif au Québec de demandeurs d’asile haïtiens en provenance des États-Unis.

Selon M. Legault, le premier ministre fait la leçon aux Québécois concernant leur tolérance à l’immigration et cela va se retourner contre lui dans le scrutin complémentaire à venir.

Philippe Couillard a attaqué fréquemment ses adversaires politiques dans cette crise migratoire. Il a notamment dit qu’il avait choisi son camp, celui de s’opposer au racisme et à la xénophobie, tandis que d’autres prônent subtilement ou non le racisme et la xénophobie.

François Legault tenait une conférence de presse jeudi matin pour présenter son candidat à la complémentaire, Normand Sauvageau, un retraité issu du monde des affaires.

C’était la première fois que le chef caquiste prenait la parole depuis les événements de dimanche dernier, quand des militants du groupe d’extrême droite xénophobe La Meute ont manifesté à Québec, malgré une contre-manifestation de leurs opposants d’extrême gauche qui a tourné à la casse.