Sondages à l’appui, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) demande au gouvernement du Québec de mettre en application rapidement les principes élaborés dans sa Politique de réussite éducative.

À la veille de la rentrée scolaire, la centrale syndicale a soutenu que les besoins des élèves en difficulté étaient toujours criants, malgré les annonces du ministère de l’Éducation.

«Une politique éducative c’est bien, une vision globale aussi. Mais concrètement, dans nos classes, il y des besoins et ils sont de plus en plus nombreux, particulièrement pour les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage», a soutenu Louise Chabot, présidente de la CSQ.

«Pour ces jeunes, qu’ils soient au primaire ou au secondaire, il y a un besoin criant. Si on veut influer sur la réussite éducative, il faut absolument agir sur ces élèves-là.»

Selon un sondage mené par la CSQ, qui représente près de 100 000 membres du personnel de l’éducation dans la province, 88,3% des membres du syndicat sont témoins quotidiennement d’une insuffisance de service aux élèves en difficulté.

Une proportion semblable (88,1%) constate que les élèves en difficulté sont plus nombreux qu’avant et 91,6 % des membres considèrent que leurs besoins sont d’une plus grande complexité.

