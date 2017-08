HALIFAX — Deux hommes de la région de Toronto ont été accusés à la suite d’une enquête menée dans sept provinces sur un réseau de traite de personnes qui aurait contraint de «nombreuses» femmes de la Nouvelle-Écosse à intégrer le commerce du sexe à travers le Canada.

L’arrestation de Malachi Almonzo Downey et de Sanderico Rekel Beals fait suite aux accusations déposées précédemment contre Lorenzo Trevor Thomas qui, selon les policiers, serait associé à un gang de rue de la région de Halifax connu sous le nom de North Preston’s Finest.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) dit avoir appris en avril que les hommes originaires de Nouvelle-Écosse avaient déménagé en Ontario et qu’ils s’y adonnaient à la traite et à l’exploitation de femmes provenant de leur province d’origine.

L’enquête, appelée «Opération Hellbender», a incité des policiers de la Nouvelle-Écosse à se déplacer à travers le Canada afin de retrouver les victimes.

Malachi Almonzo Downey, 31 ans et résidant de Vaughan, en Ontario, a été arrêté à Upper Onslow, en Nouvelle-Écosse, vendredi. Sanderico Rekel Beals, 29 ans et résidant de Scarborough, en Ontario, a été arrêté à Dartmouth, dimanche.

Ils ont été accusés de traite de personnes, d’obtention d’un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels, d’obtention d’un avantage matériel provenant de la traite de personnes et de recyclage des produits de la criminalité. Une accusation de possession de Percocet (un opioïde) s’ajoute aussi au dossier de Malachi Almonzo Downey.

«En arrêtant ces trafiquants et en déposant des accusations contre eux, nous les retirons d’un contexte où ils peuvent exploiter d’autres jeunes femmes et filles de la Nouvelle-Écosse et de partout ailleurs au Canada», a déclaré le surintendant de la GRC Alfredo Bangloy.