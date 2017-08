OTTAWA — Le Nouveau Parti démocratique (NPD) annonce que 124 000 militants auront droit de vote lors de sa course au leadership.

C’est en Ontario que le NPD a fait le plein d’adhérents, avec 52 200. Ils ne sont que 4907 à s’être procuré une carte du parti au Québec. Mais ce chiffre traduit tout de même une augmentation importante puisqu’en janvier 2017, le NPD ne comptait que quelque 1000 membres dans la province qui avait créé la vague orange.

Le député Guy Caron est le seul candidat québécois dans la course au leadership. Niki Ashton est une élue du Manitoba, province qui compte maintenant 10 134 membres. Les deux autres candidats, Charlie Angus et Jagmeet Singh, sont ontariens.

Ce dernier a réussi, cette semaine, à s’assurer l’appui d’un syndicat, celui des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce.

Le vote pour l’élection du nouveau chef débutera le 18 septembre prochain. Le résultat sera connu au plus tôt le 1er octobre et au plus tard le 15 octobre, selon le nombre de tours qui seront nécessaires pour qu’un candidat obtienne plus de la moitié des votes.

Nombre de militants néo-démocrates par province:

Alberta: 10 188

Colombie-Britannique: 31 974

Manitoba: 10 134

Nouveau-Brunswick: 737

Terre-Neuve-et-Labrador: 1 260

Nouvelle-Écosse: 3595

Nunavut: 21

Territoires du Nord-Ouest: 56

Ontario: 52 200

Île-du-Prince-Édouard: 140

Québec: 4907

Saskatchewan: 8083

Yukon: 503