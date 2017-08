Une baleine noire empêtrée dans des engins de pêche a été aperçue au large de la Gaspésie.

Pêches et Océans Canada en a fait mention sur Twitter, mardi, disant qu’un aéronef de la Garde côtière avait survolé la zone et que le ministère «évalue et surveille la situation de près». Le ministère a parlé d’une «situation extrêmement difficile et préoccupante».

Dix baleines noires de l’Atlantique Nord — une espèce en danger — sont mortes depuis le début du mois de juin dans le golfe du Saint-Laurent. Quelques-unes d’entre elles auraient été heurtées par des navires.

Les autorités fédérales ont suspendu en juillet les efforts pour libérer les baleines noires qui se trouvent piégées dans des gréements de pêche, dans la foulée de la mort d’un bénévole du Nouveau-Brunswick qui participait au sauvetage d’une baleine.

La décision du ministère d’interrompre toute activité de désempêtrement dans les eaux canadiennes est toujours en vigueur, a indiqué le ministère par courriel.

Robert Michaud, coordonnateur du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins, a indiqué qu’il s’agirait de la quatrième baleine noire à se prendre dans un gréement de pêche cet été — deux ayant été libérées par le bénévole du Nouveau-Brunswick, et une dont a perdu la trace.

M. Michaud a indiqué que la baleine empêtrée avait d’abord été repérée lundi en fin d’après-midi par des agents de Pêches et Océans Canada, et qu’elle n’avait pas été revue depuis ce temps. Il a affirmé que l’on pouvait espérer que la baleine se soit libérée d’elle-même, bien qu’il n’y ait pas d’indices particuliers laissant croire à une telle hypothèse.

Le gouvernement fédéral a ordonné au début du mois aux navires de 20 mètres ou plus de ralentir leur vitesse dans le golfe du Saint-Laurent pour protéger les baleines noires qui sont exceptionnellement nombreuses dans le secteur cette année.

Le ministre des Pêches, Dominic LeBlanc, citait des experts estimant qu’une centaine de baleines noires se trouvent actuellement dans le golfe du Saint-Laurent, ce «qui est probablement 10 fois supérieur à ce qui a été vu au cours des dernières années».

Il ne resterait qu’environ 500 baleines noires dans le monde.

Le ministère des Pêches avait déjà adopté des mesures pour protéger l’habitat des baleines noires, notamment en raccourcissant la période de pêche au crabe des neiges et en demandant à tous les pêcheurs dans le golfe de rapporter la présence de baleines.