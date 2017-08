HAMILTON — Une alimentation qui comprend des quantités modérées de gras, de fruits et de légumes, et qui évite les grandes quantités de glucides, est associée à une réduction du risque de mortalité, selon des chercheurs ontariens.

Le risque de mortalité le plus faible a été constaté chez les gens qui consommaient entre 375 et 500 grammes de fruits, de légumes et de légumineuses chaque jour. Peu de bienfaits ont été associés à une consommation plus importante.

De plus, une alimentation dont l’apport calorique est composé d’environ 35 pour cent de gras réduisait le risque de mortalité comparativement à un apport calorique moindre. En revanche, un apport calorique composé à 60 pour cent et plus de glucides augmentait le risque de mortalité, mais non de maladie cardiovasculaire.

Les chercheurs de l’Université McMaster et du centre hospitalier Hamilton Health Sciences tirent ces conclusions de l’étude PURE, qui a suivi quelque 135 000 participants provenant de 18 pays pendant une moyenne de sept ans et demi.

Les scientifiques n’ont mesuré aucune association entre les gras alimentaires et la maladie cardiovasculaire. Étonnamment, ils ont plutôt constaté qu’une consommation élevée de gras (saturés, polyinsaturés et moninsaturés) réduisait le risque de mortalité. Les gras saturés ont été associés à une réduction du risque d’accident vasculaire cérébral.

Même si ces résultats peuvent paraître étonnants, les chercheurs assurent qu’ils s’inscrivent dans la lignée des découvertes médicales des 20 dernières années. La chercheure Mahshid Dehghan a expliqué que les directives alimentaires actuelles ont été conçues il y a environ 40 ans, sur la base de données provenant de pays occidentaux où le gras représentait jusqu’à 45 pour cent de l’apport calorique et le gras insaturé plus de 20 pour cent. Ces deux chiffres ont toutefois depuis chuté en Amérique du Nord et en Europe (à 31 pour cent et 11 pour cent respectivement).

Les directives ne considéraient pas non plus comment le gras était remplacé dans l’alimentation.

En ce qui concerne les fruits, les légumes et les légumineuses, les chercheurs ont constaté que la consommation de fruits était associée à de plus grands bienfaits que celle de légumes. La consommation d’une seule portion de légumineuses (les fèves, les fèves noires, les lentilles, les pois chiches et les haricots à oeil noir) par jour réduisait le risque de maladie cardiovasculaire et de mortalité.

Les conclusions de ces études sont publiées par le prestigieux journal médical britannique The Lancet.