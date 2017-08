Un ancien attaché politique de Pauline Marois, Ernest Murray, arrêté par l’UPAC en même temps que Nathalie Normandeau, obtient une absolution conditionnelle et une probation de six mois.

Il va vraisemblablement s’en tirer sans casier judiciaire.

L’homme avait plaidé coupable au début du mois d’août à une seule accusation, soit d’avoir conseillé une personne à commettre un acte criminel, sans qu’il soit toutefois commis.

Les représentations sur sa peine ont eu lieu mercredi matin au palais de justice de Québec devant le juge Richard Grenier, de la Cour supérieure.

La Couronne avait demandé une peine suspendue et la défense, une absolution conditionnelle.

Le juge Grenier a donné suite à la suggestion de la défense. L’homme s’en tire donc avec une absolution conditionnelle et une probation de six mois.

Il avait été arrêté par l’UPAC en mars 2016, en même temps que l’ex-vice-première ministre libérale Nathalie Normandeau, et l’ex-ministre libéral et ancien vice-président de la firme de génie Roche, Marc-Yvan Côté. Ces arrestations étaient liées à un stratagème allégué de financement politique illégal et d’octroi de contrats publics.