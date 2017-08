QUÉBEC — Les millions de dollars amassés grâce aux radars photo depuis huit ans serviront à financer des projets de sécurité routière, a déclaré le ministre des Transports, Laurent Lessard, jeudi.

Le ministre a annoncé le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière. Il a lancé un appel de projets qui prendra fin le 30 novembre prochain.

Depuis 2009, les conducteurs délinquants ont fourni à l’État pas moins de 110 millions $. Après les coûts d’exploitation et autres dépenses, il reste une cagnotte de 34 millions $.

De ce montant, 30 millions $ seront réinvestis en sécurité routière sur deux ans, a précisé le ministre.

«J’aimerais, on aimerait tous de ne pas avoir d’argent qui arrive de là parce que les gens respectent, mais en général, ils ne le font pas», a commenté M. Lessard en conférence de presse, jeudi, à l’École Saint-Paul-Apôtre, à Québec.

«La seule façon de ne pas avoir de ticket, c’est lève le pied, enlève le pied sur le gaz», a-t-il insisté.

Les organismes qui désirent soumettre un projet au gouvernement ont jusqu’à la fin novembre pour le faire. Chaque organisme peut espérer obtenir un montant maximal de 350 000 $.

Toutes les initiatives sont encouragées. À preuve, le ministre avait invité à sa conférence de presse Nancy Gilbert, une résidante de Sainte-Foy qui se préoccupe des excès de vitesse dans son quartier.

Celle-ci a déploré le fait que plusieurs brûlent les feux rouges et la mettent en danger, elle et ses enfants.

«Si ça va vite le matin, à 10 heures le matin, ce n’est pas du transit, ce n’est pas non plus en raison de l’heure de pointe, alors on s’est dit qu’il y avait quelque chose, pourquoi ne pas démarrer des campagnes de sensibilisation et sensibiliser nos voisins», a-t-elle dit en entrevue à La Presse canadienne.

Un comité formé de sept membres, dont CAA-Québec, étudiera les projets et conseillera le ministre des Transports quant à l’utilisation des sommes versées au Fonds de la sécurité routière.

«On a envie de dire enfin, le programme est dévoilé, a affirmé Philippe St-Pierre, directeur des affaires publiques chez CAA-Québec. On parle de distractions, d’alcool, qui est toujours un problème, de vitesse, mais surtout de maintenir le cap sur les actions en sécurité routière, les nouveaux défis, comme le cannabis.»

Le Fonds de la sécurité routière a été créé en 2008 dans le cadre de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière, afin de recueillir les sommes des amendes perçues par les radars photo et de les redistribuer.

En 2009, le Québec a déployé 15 radars photo et appareils de surveillance aux feux rouges à Montréal, en Montérégie et Chaudière-Appalaches. Trois ans plus tard, le gouvernement a confirmé l’utilisation permanente des radars photo et des appareils de surveillance aux feux rouges sur le réseau routier québécois. Leur champ d’action a ensuite été étendu aux zones scolaires ainsi qu’aux zones de chantiers routiers.