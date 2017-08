Ottawa ouvre les vannes afin de soutenir la modernisation de l’industrie de la pêche dans l’Atlantique.

Pêches et Océans Canada a annoncé jeudi que le Fonds des pêches de l’Atlantique (FPA), doté d’une enveloppe de 400 millions $, est désormais opérationnel et accepte des propositions.

Le Fonds vise à encourager la croissance et l’augmentation de la valeur marchande pour les produits de poisson et de fruits de mer du Canada atlantique issus de pratiques durables.

Les sommes disponibles s’adressent aux promoteurs du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador oeuvrant dans les secteurs de la pêche commerciale, l’industrie de l’aquaculture, les groupes autochtones.

Pêches et Océans Canada précise que le milieu universitaire et les associations et organisations de l’industrie, y compris les établissements de recherche, peuvent aussi présenter des demandes de financement pour leurs projets.

Pour être admissibles, les projets doivent notamment mettre l’accent sur l’innovation ciblée vers la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer.

Le Fonds acceptera également les projets liés à l’infrastructure qui visent à adapter les technologies, les processus ou à acquérir de nouveaux équipements pour améliorer l’efficacité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer.

De plus, les partenariats scientifiques avec le milieu universitaire et les institutions portant sur l’industrie de la pêche et de l’aquaculture seront également privilégiés.