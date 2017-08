MONTRÉAL — Si les médecins du Québec voient moins de patients que leurs homologues des autres provinces et qu’ils attribuent cela au retard dans l’informatisation du réseau, c’est parce que ces médecins sont réticents au changement, soutient le ministre Gaétan Barrette.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a affirmé jeudi qu’il appartenait aux médecins qui exercent en cabinet privé de se procurer l’équipement nécessaire et d’informatiser leur propre pratique pour être plus efficaces et être capables, ainsi, de voir un plus grand nombre de patients.

Le ministre Barrette était ainsi interrogé sur une enquête menée par l’Association médicale canadienne, dont le quotidien La Presse faisait état, jeudi, selon laquelle les médecins québécois, pour un même nombre d’heures, voient moins de patients par semaine que leurs collègues des autres provinces.

Les médecins du Québec voient ainsi 64 patients par semaine, comparativement à 80 en Ontario et 82 en Colombie-Britannique, par exemple.