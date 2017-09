OTTAWA — Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) relate que les deux épisodes importants de tempêtes et d’inondations survenus dans l’est de l’Ontario et l’ouest du Québec au printemps dernier ont entraîné des dommages assurés de plus de 223 millions $.

Ce montant est avancé par la firme Catastrophe Indices and Quantification.

Craig Stewart, vice-président du BAC, ajoute qu’on ne connaît pas actuellement le coût total pour les propriétaires et les gouvernements.

Du 5 au 7 avril, deux systèmes dépressionnaires ont entraîné d’importantes inondations dans le sud du Québec et des dommages dus au vent dans certaines régions de l’Ontario et du Québec. Des routes, des résidences et des entreprises ont été inondées au Québec.

Après les pluies diluviennes, de fortes rafales ont fait tomber des arbres et des lignes de transport d’électricité dans plusieurs secteurs des deux provinces. Ces systèmes dépressionnaires ont causé des dommages assurés de plus de 106 millions $.

Environ un mois plus tard, plusieurs jours de pluie diluvienne ont causé d’importantes inondations dans l’est de l’Ontario et au Québec surtout. Des milliers de résidences ont été touchées et les gens ont été évacués.

Ce système atmosphérique a causé des dommages assurés de plus de 117 millions $.

Craig Stewart affirme que les changements climatiques font en sorte que des phénomènes météorologiques violents se produisent de plus en plus souvent et avec une intensité accrue. À son avis, il est essentiel que les gouvernements, l’industrie et les consommateurs travaillent ensemble pour protéger leurs concitoyens et collectivités.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a convoqué une table ronde ministérielle sur les risques d’inondation, en novembre, à Regina.