HALIFAX — Moins de deux ans après son arrivée au Canada en tant que réfugié, un chocolatier d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse, a été nommé au conseil d’administration de l’agence de développement économique de la province.

Tareq Hadhad est parmi les réfugiés syriens les plus connus au Canada: le premier ministre Justin Trudeau avait parlé de sa chocolaterie familiale, Peace by Chocolate, au siège des Nations unies, à New York.

Le gouvernement provincial a annoncé vendredi que M. Hadhad avait été nommé pour un mandat de quatre ans au CA de l’agence Invest Nova Scotia, qui surveille les incitatifs économiques du gouvernement.

Le père de Tareq Hadhad avait une chocolaterie à Damas, en Syrie. L’entreprise employait environ 30 personnes et envoyait ses produits partout au Moyen-Orient.

Tareq Hadhad, un aspirant physicien, avait abandonné ses études et fui au Liban avec plusieurs membres de sa famille en 2012, après qu’une explosion eut détruit le commerce de son père, qu’il avait pris plus d’une vingtaine d’années à bâtir.

La famille a passé trois ans dans un camp de réfugiés avant de se réinstaller à Antigonish au début de l’année 2016, dans la foulée de l’arrivée des 25 000 réfugiés syriens au Canada.

M. Hadhad dit que sa famille avait alors vécu une sorte de choc culturel, mais ils ont été surpris de l’accueil des résidants locaux, qui voulaient à tout prix les aider à s’intégrer dans la société canadienne.

«Le parcours entrepreneurial de Tareq et son expérience unique à construire la (marque Peace by Chocolate) amèneront une contribution inestimable au conseil d’Invest NS», a écrit le premier ministre néo-écossais, Stephen McNeil, sur les réseaux sociaux.

«C’est un honneur de servir et de soutenir des initiatives innovatrices», a écrit le principal intéressé sur Twitter.