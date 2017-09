OTTAWA — Le Canada veut retirer la citoyenneté à un Québécois accusé d’avoir commis des crimes contre l’humanité dans l’ex-Yougoslavie.

Le gouvernement fédéral allègue que Cedo Kljajic a obtenu frauduleusement sa citoyenneté canadienne en cachant son rôle clé dans la création et le fonctionnement d’une force de police qui a commis des abus dans la république autoproclamée des Serbes de Bosnie au début des années 1990.

Dans la demande introductive intentée en cour fédérale, les ministres de l’Immigration et de la Sécurité publique indiquent que M. Kljajic n’est plus admissible au Canada. Il pourrait donc être déporté si le gouvernement fédéral gagne sa cause.

Les ministres affirment que M. Kljajic avait été nommé à un poste de direction de la police RS MUP en 1992, ce qui le rend responsable des attaques répandues et systématiques perpétrées contre les civils non serbes.

L’individu aurait fait de fausses déclarations sur son passé pour obtenir son statut de résident permanent en 1995, et sa citoyenneté en 1999.

M. Kljajic, qui vit au Québec, n’a pas encore déposé de défense et n’a pas rappelé La Presse canadienne, vendredi.