MONTRÉAL — Septembre est le mois de sensibilisation au cancer chez l’enfant, et Leucan participe activement à l’événement.

L’organisme s’engage depuis près de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, à toutes les étapes de la maladie.

Chez un enfant ou un adolescent, un diagnostic de cancer apporte son lot de défis, et Leucan veut sensibiliser la population à ce processus difficile pour un jeune patient.

Au Canada, près d’un millier d’enfants reçoivent un diagnostic de cancer à chaque année. En moyenne, 120 jeunes succombent à la maladie annuellement.

Pour souligner le mois de sensibilisation au cancer infantile, plusieurs initiatives ont été mises sur pied. Notamment, les 23 et 24 septembre, plusieurs édifices et bâtiments de Montréal et Québec seront illuminés en or, couleur associée à la lutte contre le cancer pédiatrique. Ce sera le cas à l’hôtel de ville de Montréal, à la Tour du Parc olympique, et au Château Frontenac, à Québec, notamment.