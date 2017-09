CRANBROOK, C.-B. — De plus en plus de gens sont forcés d’évacuer leur maison, cette fin de semaine, dans un secteur situé au sud-est de la Colombie-Britannique en raison d’un feu de forêt hors de contrôle.

Le service des incendies de forêt de Colombie-Britannique rapporte que les flammes ont pris naissance vendredi soir, près de la réserve de la communauté autochtone St.Mary ou Aq’am à 14 kilomètres au nord-est de Cranbrook. L’ampleur de l’incendie couvrirait 250 hectares.

Les autorités du district régional d’East Kootenay ont précisé que 174 propriétés dans le secteur du lac Moyie ont été évacuées alors que plusieurs autres sont placées en état d’alerte. Ce qui veut dire que les occupants doivent se préparer à quitter les lieux à tout moment.

Une trentaine de résidences sur le territoire de la Première nation Aq’am ont aussi été évacuées.

La porte-parole de la Première nation, Jodi Gravelle, a publié un communiqué expliquant que le périmètre de protection autour de la communauté n’a pas été atteint par le feu et que les autorités ont bon espoir que l’ordre d’évacuation pourra être éventuellement annulé.

On compte présentement plus de 160 feux de forêt en activité à travers la Colombie-Britannique et les services responsables de combattre les flammes croient que le temps chaud et sec de la fin de semaine pourrait continuer de les alimenter.