FREDERICTON — Comme prévu, d’importants changements au sein du Conseil des ministres ont été annoncés mardi au Nouveau-Brunswick par le premier ministre Brian Gallant.

Le remaniement entraîne l’arrivée en poste de trois nouveaux ministres et les départs de Donald Arseneault, Victor Boudreau et Ed Doherty.

Comme le premier ministre l’a annoncé lundi, un nouveau portefeuille du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique a été créé afin d’assurer une meilleure collaboration avec le mouvement syndical, les travailleurs et les employeurs. Il a été confié à Gilles LePage.

Un nouveau portefeuille de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales sera également formé afin de mettre l’accent sur la création d’emplois au sein des industries traditionnelles et leur croissance dans les régions rurales. Andrew Harvey en sera le titulaire.

Benoît Bourque a été désigné ministre de l’important portefeuille de la Santé.

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Bill Fraser, sera également ministre responsable des Affaires intergouvernementales, ministre responsable de la Société de développement régional, et ministre régional du centre du Nouveau-Brunswick.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle, sera également ministre de Service Nouveau-Brunswick et ministre régional du nord du Nouveau-Brunswick.

On confie à la ministre des Aînés et des Soins de longue durée, Lisa Harris, le poste de leader parlementaire adjointe du gouvernement.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian Kenny, sera également ministre responsable des Langues officielles.

Le président du Conseil du Trésor, Roger Melanson, agira aussi à titre de ministre de l’Éducation postsecondaire et de ministre responsable des Affaires autochtones.

La ministre des Finances, Cathy Rogers, sera également ministre régionale du Grand Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Enfin, Johns Ames, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, sera aussi ministre responsable de la Réduction de la pauvreté et de la Société de l’inclusion économique et sociale.

Le premier ministre Gallant a aussi annoncé qu’il agirait également à titre de ministre régional de Saint John et du sud-ouest du Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre a annoncé que Donald Arseneault, Victor Boudreau et Ed Doherty demeureront membres du caucus libéral.