MONTRÉAL — Un Québec indépendant traiterait plus rapidement les dossiers des demandeurs d’asile, mais ne donnerait plus à ceux-ci tous les mêmes droits qu’un citoyen.

C’est là un des éléments de promotion de l’indépendance présentés mardi par le chef péquiste, Jean-François Lisée, qui lançait à Montréal la campagne «50 + 1 réponses pour l’indépendance», une série de feuillets et de capsules vidéo visant à la fois à outiller l’argumentaire des militants et à sensibiliser l’électorat en général.

La première série de sept capsules porte sur différents sujets, dont la gestion des frontières.

On y indique qu’un Québec indépendant ne signerait pas le traité sur les tiers pays sûrs, de sorte que les demandeurs d’asile pourraient traverser la frontière normalement et faire leur demande sans devoir s’aventurer en pleine forêt.

M. Lisée soutient que les délais de traitement des demandes, qui peuvent atteindre jusqu’à trois ans, sont imputables à la décision de la Cour suprême d’octroyer aux demandeurs d’asile tous les droits d’un citoyen canadien dès qu’ils arrivent au pays. Il dit vouloir plutôt s’inspirer des pratiques d’autres pays, notamment en Europe, où les demandeurs ont le statut de demandeurs d’asile et n’ont pas les mêmes droits que les citoyens et où leurs demandes sont traitées beaucoup plus rapidement.

Les autres capsules font état des avantages de l’indépendance pour le financement des soins de santé, les pensions de vieillesse, la défense de l’agriculture et de l’eau potable, la promotion du français comme langue de travail et la capacité de bloquer le projet de pipeline Énergie Est.

Cégeps anglais

M. Lisée a par ailleurs cherché à préciser sa pensée sur l’accès des francophones au cégep anglais.

Bien qu’il rejette l’idée d’appliquer les principes de la loi 101 au niveau collégial, il souhaite quand même restreindre cet accès.

Selon lui, les cégeps anglais existent d’abord pour offrir une éducation postsecondaire à la communauté anglophone, qu’il qualifie de «droit inaliénable».

Il estime toutefois que ceux-ci ne doivent pas être «un bar ouvert et extensible» pour accueillir une majorité d’étudiants francophones. M. Lisée affirme que le désir des étudiants francophones d’apprendre l’anglais doit être comblé par les cégeps francophones.

Le chef péquiste estime qu’il serait donc opportun d’ajuster le financement des collèges anglais aux besoins de leur clientèle anglophone, ce qui aurait pour effet de fermer leurs portes aux étudiants francophones et allophones.

Tout au plus envisage-t-il la possibilité pour des étudiants francophones de faire une session dans un cégep anglophone pour parfaire leur maîtrise de la langue seconde et vice versa.