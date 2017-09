CARAQUET, N.-B. — La cause judiciaire de deux des quatre individus accusés en lien avec le vol d’un camion-remorque qui contenait pour 1 million $ de homards congelés, le 1er juillet 2016 dans la Péninsule acadienne, a été ajournée, mardi, au Palais de justice de Caraquet.

Les deux Québécois, Dyno Facchino, 52 ans, de Saint-Georges-de-Beauce, et Claude Robert, 42 ans, de Saint-Benoit-Labre, ont comparu par vidéo-conférence. Ils devaient faire connaître leur plaidoyer mais l’audience a été ajournée au 3 octobre afin que leurs avocats puissent poursuivre des discussions avec la Couronne.

Un troisième accusé provenant aussi du Québec, Kevin Facchino-Lemay, 21 ans, se présentera devant le tribunal le 17 octobre pour faire connaître son plaidoyer.

Quant au quatrième accusé, Ghislain Leblanc, 40 ans, de Cap-Bateau dans la Péninsule acadienne, il a choisi d’être jugé devant un juge seul de la Cour du Banc de la Reine après la tenue d’une enquête préliminaire qui aura lieu le 26 janvier prochain à Caraquet.

Ces accusations découlent de l’opération OBLIGER qui a permis aux policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la Sûreté du Québec (SQ) de démanteler une organisation criminelle impliquée dans des vols de cargaisons et de véhicules de luxe qui opérait au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. (Collaboration Réjean Hébert CKRO)