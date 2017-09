MONTRÉAL — Les ingénieurs du gouvernement du Québec ne seront plus disponibles en dehors des heures ouvrables en semaine à compter du 18 septembre.

L’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec a annoncé mercredi que ses 1400 membres seront en grève générale illimitée la semaine entre 16h30 et 7h30 et les fins de semaine, et ce, dès le 18 septembre.

Ces ingénieurs ont fait la grève une première fois pendant trois semaines au printemps dernier, soit du 24 mai au 13 juin, paralysant de nombreux chantiers.

Près des deux tiers des ingénieurs de la fonction publique sont à l’emploi du ministère des Transports, et l’Association affirme que cette grève ralentira la réalisation de nombreux projets d’infrastructures.

Les membres de l’Association ont rejeté à 90 pour cent la dernière offre patronale.

L’écart entre les offres patronales et les demandes syndicales est considérable.

Les ingénieurs soutiennent qu’il faut un rattrapage avec leurs confrères du secteur privé afin de freiner le phénomène de perte d’expertise au sein de leurs effectifs, phénomène qui a été maintes fois documenté, notamment par le vérificateur général.

Ils chiffrent ce rattrapage à environ 20 pour cent, alors que Québec offre des augmentations variant de 5,25 à 11 pour cent sur cinq ans, selon l’ancienneté des ingénieurs.

Québec a déjà cherché à combler l’écart avec le privé et à attirer des ingénieurs qualifiés et expérimentés en offrant des primes, mais celles-ci étaient décroissantes au fil des ans, de sorte que la rétention demeure un problème, selon l’Association.