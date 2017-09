GAGETOWN, N.-B. — Une compétition internationale pour les tireurs d’élite aura lieu cette semaine sur la vaste base militaire de Gagetown, au Nouveau-Brunswick.

La 19e Concentration internationale annuelle des tireurs d’élite du Canada commence vendredi matin.

Des tireurs de l’Australie, de la France, des Pays-Bas et des États-Unis sont attendus pour se frotter aux spécialistes du Royal Canadian Regiment, du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry et du Royal 22e Régiment de Québec.

Parmi les participants non militaires, on attend des tireurs d’élite de la Police régionale de Halifax, de la Police provinciale de l’Ontario et du Service de police de Saint-Jean.

La compétition inclut un concours de patrouille par équipe d’une durée de cinq jours et qui couvre 30 kilomètres d’orientation sur le terrain.

En juin, les Forces armées canadiennes ont confirmé qu’un de leurs tireurs d’élite avait établi un record en Irak pour le plus long tir réussi après avoir abattu un ennemi à 3,5 kilomètres de distance.

Le tir a permis de tuer un combattant de Daech (le groupe armé État islamique) qui préparait, selon les militaires, une attaque contre une unité irakienne.