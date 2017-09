OTTAWA — La Croix-Rouge canadienne invite la population à lui verser des dons afin qu’elle puisse déployer des opérations d’urgence destinées à aider les victimes du passage du puissant ouragan Irma.

L’ouragan de catégorie 5 compte parmi les tempêtes les plus puissantes jamais recensées dans les Caraïbes. La Croix-Rouge estime à plus de 31 millions le nombre de personnes qui seront touchées par le passage d’Irma dans les Caraïbes et les États-Unis.

Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne, s’attend à des besoins pressants, notamment sur le plan du logement, de l’eau, de la nourriture et des soins de santé.

La Croix-Rouge canadienne est présente dans la région et coordonne ses activités avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en vue d’appuyer les équipes régionales de la Croix-Rouge mobilisées sur les lieux.

Les Canadiens souhaitant venir en aide aux personnes touchées sont encouragés à faire un don au fonds «Ouragan Irma» de la Croix-Rouge canadienne en se rendant à l’adresse http://www.croixrouge.ca, en composant le 1 800 418-1111 ou en communiquant avec leur bureau local de la Croix-Rouge canadienne.