MONTRÉAL — Le premier ministre et chef du Parti libéral, Philippe Couillard, a affirmé, jeudi, que la campagne électorale de son candidat dans Louis-Hébert, Éric Tétrault, ne pouvait plus continuer une seule journée de plus.

M. Tétrault a retiré sa candidature en vue de l’élection complémentaire dans Louis-Hébert, mercredi soir, après que le quotidien La Presse eut révélé l’existence d’un rapport de son ancien employeur, Arcelor Mittal, faisant état de harcèlement psychologique de sa part à l’endroit d’employées. Il n’y avait toutefois pas eu de suites à ce sujet.

Le premier ministre Couillard était interrogé au sujet du retrait de son candidat alors qu’il était de passage à Montréal, jeudi matin, au Sommet sur le Canada, organisé par The Economist.

Il était devenu évident, selon M. Couillard, que la campagne de M. Tétrault ne pouvait plus continuer, compte tenu du contexte délicat de la situation.

Il a qualifié son départ de «fait accompli» et s’est dit prêt à tourner la page. Il affirme d’ailleurs que d’autres candidats potentiels pour le Parti libéral du Québec ont déjà fait connaître leur intérêt.