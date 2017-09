TORONTO — Alors que les Québécois et les Canadiens en Floride s’arrachent les derniers billets d’avion pour rentrer au pays et échapper à l’ouragan Irma, Jane Skelton, elle, se rend sur la côte en Floride pour être avec sa famille et protéger sa maison.

Mme Skelton est originaire du Québec mais habite à Boca Raton en Floride depuis 23 ans.

Elle veut aller placarder sa maison, mettre des panneaux de bois dans ses fenêtres et fermer ses volets. Tout ce qui est au rez-de-chaussée sera mis au second étage, en cas d’inondation.

Il faut que le toit tienne, espère-t-elle.

La dame rencontrée à l’aéroport de Toronto en attendant son vol pour Fort Lauderdale a déjà vécu six ouragans.

Mais la puissance d’Irma, qui est l’ouragan le plus puissant à s’être formé dans l’Atlantique, l’inquiète. Les images récentes de la ville de Houston complètement inondée l’ont marquée. La Floride est dans la trajectoire d’Irma et devrait être touchée ce week-end.

Après avoir sécurisé sa maison, Mme Skelton, qui est médecin, ira se réfugier à quelques kilomètres de là, chez des amis, avec sa famille.

Jonathan Gagnon, de Québec, qui est sur le même vol, se rend à Fort Lauderdale uniquement pour récupérer son véhicule récréatif. Il va aller le chercher près de Pompeo Beach dès que l’avion atterrira et prendra la route immédiatement vers le nord, assure-t-il.