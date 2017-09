Le déclin des ventes de journaux et de magazines en papier amène la papetière Kruger à réorienter sa production et à se tourner vers des produits où la demande est croissante, mais non sans une aide gouvernementale considérable.

Kruger a ainsi annoncé, vendredi, en compagnie du premier ministre Philippe Couillard et plusieurs membres de son cabinet, des investissements totalisant 337,6 millions $ pour diversifier la production de ses usines Wayagamack, à Trois-Rivières, et Brompton, en Estrie.

Les deux usines réduiront graduellement leurs productions de papier journal et de magazines pour se tourner notamment vers les papiers pour emballages alimentaires, les produits d’étiquetage et le papier couché pour impression numérique sur presses à jet d’encre, utilisé notamment pour les catalogues et circulaires à grand tirage personnalisés pour le publipostage ciblé.

La papetière regroupe ainsi les actifs des deux usines pour créer une nouvelle entité, Papiers de spécialité Kruger Holding S.E.C., dans laquelle Québec investit 44,6 millions $ et dont il devient actionnaire à 37,5 pour cent. Investissement Québec ajoute également des prêts et une garantie de prêt totalisant un peu moins de 60 millions $.

La nouvelle entité comprend également la centrale de cogénération à la biomasse adjacente à l’usine de Brompton.

Papiers de spécialité Kruger Holding S.E.C. investira 107,5 millions $ au cours des trois prochaines années pour assurer la transition, sommes qui serviront notamment à l’achat de nouveaux équipements de production et à modifier des équipements existants.

La transformation aura des retombées périphériques puisqu’elle implique un approvisionnement annuel supplémentaire de 100 000 tonnes métriques de copeaux, ce qui aura un impact positif direct du côté des scieries.

Le projet nécessitera aussi des investissements à la centrale de cogénération à la biomasse de Brompton, ainsi qu’à l’atelier de pâte thermomécanique de l’usine de Trois-Rivières, qui approvisionnera les usines de Brompton et Wayagamack en matière première, mais qui ne sera toutefois pas intégrée à la nouvelle entité corporative.

Au terme du projet, l’usine de Brompton aura cessé complètement la production de 200 000 tonnes par année de papier journal et se consacrera exclusivement aux nouveaux produits de spécialité.

Les investissements permettront de préserver 328 emplois à l’usine Wayagamack de Trois Rivières et 248 autres à l’usine de Brompton.