TORONTO — Une professeure de science politique soutient que la chahuteuse raciste qui a perturbé un rassemblement du candidat à la direction du NPD, Jagmeet Sing, démontre l’existence d’une discrimination qui convainc les minorités à ne pas s’aventurer sur la scène politique.

Une vidéo diffusée sur You Tube d’un rassemblement qui s’est déroulé la semaine dernière à Brampton, en Ontario, montre les images d’une femme interrompant le discours de M. Singh et l’accusant d’appuyer la charia et les Frères musulmans.

M. Singh, qui est Sikh, a répondu à la dame qu’il ne se laissera pas intimider par la haine.

Selon Erin Tolley, une professeure associée à l’Université de Toronto, l’incident permet de rappeler que si le Canada encourage le multiculturalisme, les opinions racistes continuent de se manifester au pays.

Mme Tolley a dit que des études démontraient qu’environ 30 pour cent des Canadiens avaient des opinions racistes contre des candidats issus des minorités. Cela peut expliquer pourquoi les membres des minorités hésitaient à embrasser une carrière politique ou à y renoncer.

Elle a rappelé que si M. Singh devenait chef du NPD en octobre, il deviendrait le premier chef d’une grande formation fédérale à être issu d’une minorité visible. Selon elle, si on tient compte du lien entre le multiculturalisme et le pays, il serait grand temps.