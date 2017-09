MONTRÉAL — À l’occasion de la 15e Journée mondiale de la prévention du suicide, la ministre déléguée à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Lucie Charlebois, insiste sur l’importance d’agir auprès des personnes en situation de détresse.

Mme Charlebois souligne par la même occasion que plus de 20 000 intervenants, provenant notamment du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau communautaire québécois et du milieu privé, ont été formés en prévention du suicide depuis 2010.

Le thème de cette Journée mondiale est «Prenez une minute, changez une vie». Il rappelle qu’en prévention du suicide, la notion de temps est vitale. Il est parfois nécessaire d’agir de façon urgente pour protéger une personne vulnérable; il est également important de s’accorder du temps pour prendre soin de soi ou d’un proche.

Le directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide, Jérôme Gaudreault, se réjouit que le taux de suicide ait diminué au Québec dans les dernières années, mais il souligne du même souffle que «chaque décès est un décès de trop».

Au Québec, trois personnes s’enlèvent la vie à tous les jours.

Selon M. Gaudreault, il est primordial de poursuivre les efforts afin de sensibiliser la population et d’outiller efficacement les intervenants qui contribuent, par leurs actions et leur écoute, à prévenir les suicides.

En 2016-2017, près de 11 millions $ ont été investis au Québec pour la prévention du suicide.