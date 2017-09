SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le premier ministre Justin Trudeau devait souligner lundi soir l’anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis en participant à un forum sur l’accueil que les résidants de la petite ville de Gander avaient réservé aux milliers de voyageurs dont les avions avaient été déroutés ce jour-là.

M. Trudeau participera à ce forum, lundi soir à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, 16 ans après ce jour où 7000 passagers et membres d’équipage de 38 appareils avaient débarqué soudainement dans cette petite communauté de moins de 12 000 habitants. Les aéroports américains avaient alors été fermés à la suite des quatre détournements d’avion meurtriers du matin aux États-Unis.

Le forum a été baptisé «Come From Away» («Venus d’ailleurs»), du nom du théâtre musical qui est présenté depuis février sur Broadway et qui relate cette visite inattendue à Gander. Des acteurs et chanteurs de la pièce, de même que des citoyens de Gander, sont attendus au forum à Saint-Jean.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait près de 3000 morts à New York, à Washington et en Pennsylvanie.

M. Trudeau demeurera à Saint-Jean mardi et mercredi pour présider la réunion présessionnelle du cabinet libéral, en prévision de la rentrée parlementaire, lundi prochain à Ottawa.