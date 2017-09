L’une des figures internationales les plus connues en matière de lutte contre le sida affirme que le Canada doit aux Inuits une explication sur ce qui s’est produit lorsque leurs proches ont été éloignés de leur domicile pour soigner une tuberculose, dans les années 1950 et 1960.

Stephen Lewis, codirecteur de AIDS-Free World et ancien envoyé spécial des Nations unies pour le VIH/sida, décrit la situation comme «un autre niveau du phénomène des pensionnats autochtones», et affirme qu’elle continue de compliquer la façon de répondre au problème de la tuberculose aujourd’hui.

M. Lewis a travaillé à l’étranger pendant des années à la lutte contre le VIH/sida et la tuberculose, qui sont étroitement liés. Mais lors d’une récente conférence à Durban, en Afrique du Sud, il a appris que la tuberculose était toujours un problème important dans son pays d’origine.

Bien que la tuberculose soit quasi inexistante dans le sud du Canada, on la retrouve dans plusieurs réserves du nord et dans 17 des 25 communautés du Nunavut. Les taux d’infection sont environ 50 fois plus élevés chez les Inuits que dans le reste de la population canadienne, selon les données de 2016.

La pauvreté et les résidences surpeuplées des communautés de l’Arctique sont souvent montrées du doigt pour expliquer la situation. Mais les sociologues ont indiqué que l’un des facteurs qui rendent la tuberculose si difficile à maîtriser est le souvenir de la façon dont les Inuits ont été traités dans le passé.

5240 Inuits déplacés

Les recherches permettent de croire que la maladie a pris fermement racine dans le Grand Nord lorsque les Inuits ont été déplacés des camps de chasse vers des communautés offrant des maisons d’une pièce, sans salle de bain, fournies par le gouvernement. D’autres vivaient dans des cabanes construites avec des débris de construction, créant les conditions idéales pour la propagation de la maladie.

Des navires hospitaliers comme le C.D. Howe transportaient les Inuits atteints de la maladie vers des centres de traitement, au sud.

Des documents indiquent que de 1953 à 1961, un total de 5240 Inuits ont été déplacés vers le sud. La population de l’Arctique de l’Est, à l’époque, était d’environ 11 500 habitants.

Plusieurs Inuits ont perdu leur langue et leur culture après des années passées loin de chez eux. Un grand nombre d’entre eux ne sont jamais retournés dans leur village ou ont perdu contact avec leur famille, une blessure psychologique qui continue de hanter les communautés, affirme M. Lewis, qui a rencontré des Inuits à Iqaluit et Igloolik, la semaine dernière.

M. Lewis estime que le gouvernement doit à ces gens des excuses formelles, et lui demande d’accéder à la demande d’organisations inuites d’ouvrir ses archives afin de permettre aux Inuits de retrouver leur famille perdue.