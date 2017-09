VICTORIA — Le tout nouveau gouvernement néo-démocrate minoritaire de la Colombie-Britannique a déposé lundi une mise à jour budgétaire qui comprend de nouvelles dépenses, notamment l’embauche de 3500 enseignants ainsi que la construction de 1700 logements abordables et 2000 foyers pour itinérants.

La ministre des Finances, Carole James, a indiqué que son gouvernement souhaitait ainsi rendre la vie des citoyens plus abordable, tout en mettant le cap sur une économie plus forte qui bénéficierait à tous, pas seulement aux plus riches.

La mise à jour budgétaire prévoit un surplus de 246 millions $ cette année et une croissance économique de 2,9 pour cent, en hausse par rapport à l’estimation de 2,1 pour cent contenue dans le budget de février.

Selon la ministre James, les initiatives en matière de logement social — 208 millions $ pour le logement abordable et 291 millions $ pour les itinérants — constituent la première étape d’un programme à long terme qui sera dévoilé plus amplement dans le prochain budget en février.

Elle a indiqué que de nouvelles mesures fiscales prévoient une baisse du taux d’imposition pour les petites entreprises, qui passe de 2,5 à 2,0 pour cent. Par contre, le taux d’imposition des entreprises en général passera de 11 à 12 pour cent.

La ministre James a aussi indiqué que son gouvernement tenait ses promesses électorales en réduisant de moitié les primes du régime de services médicaux le 1er janvier, et en haussant de 100 $ par mois les prestations d’invalidité et de sécurité du revenu.