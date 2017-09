TORONTO — Via Rail communique avec ses clients qui pourraient avoir reçu des pourriels liés à l’adresse de courriel qu’ils ont utilisée dans leur correspondance avec l’entreprise.

Via dit avoir lancé une enquête après qu’un client l’eut avisée, le 11 août dernier, qu’il avait reçu des pourriels.

L’enquête de la compagnie ferroviaire a permis de déterminer qu’un sous-traitant de l’un de ses fournisseurs, qui effectue des sondages au nom de Via Rail, a malencontreusement rendu certaines listes de clients visibles en ligne alors qu’il effectuait une série de tests en juillet.

La liste contenait des informations générales, comme les noms, codes postaux, adresses courriel et informations de voyage des clients, pour la période du 2 janvier au 19 mars 2017.

Via Rail précise qu’elle ne conserve aucune donnée financière dans ses bases de données, de sorte que de telles informations n’ont pu être dévoilées.

Les listes en question ont été retirées des serveurs, et Via Rail a indiqué avoir suspendu sa relation d’affaire avec le fournisseur. Elle a de plus mentionné l’incident au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.