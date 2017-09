SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Tous les Canadiens qui avaient besoin d’aide après le passage de l’ouragan Irma dans les Caraïbes ont maintenant eu l’occasion d’être évacués, a déclaré mardi la ministre du Développement international Marie-Claude Bibeau.

Mme Bibeau a ajouté, lors d’une rencontre avec la presse avant une réunion du cabinet fédéral à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, que 691 Canadiens ont été rapatriés des îles de Saint-Martin et de Turks-et-Caïcos.

Mme Bibeau a dit que des responsables se trouvent maintenant sur le terrain pour évaluer comment le Canada peut contribuer aux opérations humanitaires et à la reconstruction.

Plusieurs voyageurs et l’opposition politique ont dénoncé une évacuation qui, selon plusieurs, a été plus lente et moins bien organisée que celle des Américains.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a dit aux journalistes que la frustration engendrée par les délais et les problèmes de communication est compréhensible, mais qu’il s’agissait d’une situation complexe.

M. Garneau a ajouté que le gouvernement s’est organisé rapidement, mais qu’il a été problématique d’obtenir la permission de faire décoller les vols commerciaux de ces pays.

Le premier ministre Justin Trudeau et son cabinet sont à Saint-Jean pour deux journées de rencontres qui porteront notamment sur l’ALÉNA et les ouragans Irma et José.