QUÉBEC — Le procès de l’ex-vice-première ministre libérale Nathalie Normandeau et de ses cinq coaccusés s’amorcera vraisemblablement au début 2018 et durera au moins quatre mois, selon la Couronne.

Le procureur dans le dossier, Me Claude Dussault, a fait savoir aux journalistes qu’il disposait d’une liste de 139 témoins potentiels.

Ces personnes ne seront pas nécessairement toutes appelées à la barre, dépendamment des ententes conclues au préalable avec la défense. Celle-ci présentera aussi plusieurs témoins.

La durée du procès pourrait donc dépasser les quatre mois. «C’est toujours difficile à dire, parce qu’il peut ne pas y avoir de défense comme il peut avoir des défenses longues. Mais selon nous, la durée tourne alentour de quatre mois pour présenter notre preuve à tout le moins», a affirmé Me Dussault.

«Nous sommes prêts à procéder et le plus rapidement possible», a-t-il renchéri.

Rappelons que Mme Normandeau, Marc-Yvan Côté, ex-vice-président de la société de génie-conseil Roche, ainsi que cinq autres accusés doivent répondre à des accusations de complot, corruption, fraude et abus de confiance.

Ils ont été arrêtés par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en mars 2016 dans le cadre d’une enquête portant sur l’octroi de financement politique en échange de contrats publics.

Vendredi, le juge Richard Grenier de la Cour supérieure a statué que la poursuite ne pouvait exiger un procès devant jury, car plusieurs des chefs d’accusation qui pèsent contre les accusés encourent des peines de moins de cinq ans.

Les coaccusés obtiendront donc un procès devant juge seul. La Couronne a fait savoir, mardi, qu’elle n’ira pas en appel de cette décision. «Nous prenons acte de la décision. Nous aurions trouvé souhaitable qu’ils soient jugés par leurs pairs, cependant selon leur volonté ils désirent aller à la Cour du Québec et nous serons prêts et nous sommes déjà prêts à procéder devant la Cour du Québec», a souligné Me Dussault.

Les parties retourneront devant le tribunal le 19 septembre pour vraisemblablement fixer la date du procès. Les accusés devront être présents au palais de justice de Québec lors de cette étape.