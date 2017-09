SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Un candidat vedette s’immisce dans la campagne électorale municipale de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador — un candidat à fourrure et à quatre pattes.

Finn, un bouvier australien âgé de cinq ans, est la vedette d’une vidéo de campagne satirique diffusée sur le site YouTube et qui fait beaucoup jaser sur les médias sociaux.

Selon le propriétaire de l’animal, Glenn Redmond, plusieurs commentaires soutiennent qu’il est le meilleur candidat en lice.

Glenn Redmond, un cascadeur et entraîneur canin de 48 ans, a raconté que son chien Finn est un acteur accompli qui a notamment joué dans le film à succès «Maudie» et la série télévisée «The Republic of Doyle».

Dans une entrevue accordée à La Presse canadienne, l’entraîneur parle de son chien comme d’«un travailleur infatigable, comme tous les bouviers. Il est d’abord et avant tout mon ami, mais il est entraîné pour reproduire toutes sortes de comportements, alors on a décidé de lui créer quelques rôles», a mentionné M. Redmond en faisant référence à la vidéo de candidat à la mairie.

Il reconnaît cependant que le nom de Finn ne se retrouvera pas sur le bulletin de vote.

Glenn Redmond est tout de même satisfait que la vidéo, tournée par le vidéaste Garry Smyth, attire l’attention sur des enjeux locaux comme les nids-de-poule et le déneigement des trottoirs.

«Les nids-de-poule seront chose du passé avec le leadership sur le terrain de Finn», annonce le narrateur de la vidéo pendant que l’on voit le chien remplir un trou.

Une nouvelle vidéo mettant en vedette Finn devrait être lancée sous peu. On y verra le chien mener un vox-pop auprès des citoyens pour leur demander pour qui ils ont l’intention de voter. «Évidemment, on veut qu’ils appuient Finn», blague Glenn Redmond.

Le scrutin pour l’élection du prochain maire de Saint-Jean aura lieu le 26 septembre.

Les véritables candidats sont l’ex-maire Andy Wells, le conseiller municipal Danny Breen ainsi que Renee Sharpe, une femme d’affaires et instructrice d’autodéfense.