OTTAWA — La croissance des revenus des ménages québécois compte parmi les plus faibles au pays depuis dix ans, selon les plus récentes données du recensement.

Le revenu médian se situait à 59 822 $ dans la province en 2015, une hausse de près de 9 pour cent par rapport à 2005. Cette augmentation peut sembler bien maigre en comparaison avec celle de 36,5 pour cent mesurée en Saskatchewan, à 75 412 $.

Le Québec occupe ainsi l’avant-dernier rang des provinces et des territoires devant le Nouveau-Brunswick dont le revenu médian était de 59 347 $, une différence de 475 $.

Les chiffres dévoilés par Statistique Canada mercredi permettent de saisir l’écart économique qui s’est dessiné de 2005 à 2015 entre les provinces de l’Ouest et celles de l’Est du pays — à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador —, soit avant la chute des prix du pétrole.

Toutes les provinces et tous les territoires ont enregistré une hausse du revenu médian des ménages, mais on constate d’importantes variations d’une région à l’autre.

La croissance de l’industrie pétrolière en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador durant ces dix années a fait gonfler le revenu médian au Canada, qui est passé de 63 457 $ à 70 336 $. Il s’agit d’une augmentation de 10,8 pour cent.

«Ce n’est pas uniquement les hydrocarbures, c’est tous les investissements qui accompagnent comme la construction et les services pour aider l’exploitation», a précisé le chef du revenu du recensement de Statistique Canada, Eric Olson.

Parallèlement, le ralentissement dans le secteur manufacturier qui s’est fait sentir au Québec et en Ontario a eu un impact sur le revenu des ménages dans ces provinces. L’Ontario, qui a perdu 318 000 emplois en dix ans, a enregistré la croissance de revenus la plus lente à 3,8 pour cent. Le revenu médian se situait tout de même à 74 287 $, plaçant la province au sixième rang.

L’Ontario et le Québec sont les deux provinces où le revenu des ménages a le moins progressé en dix ans. Malgré tout, certaines régions métropolitaines de recensement dans la Belle Province ont connu des hausses impressionnantes, particulièrement celles qui vivent de l’exploitation minière. Ainsi, les régions de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or, en Abitibi, sont celles où la croissance du revenu médian a dépassé 15 pour cent. Elles sont suivies de Sept-Îles (13,4 pour cent) et de Québec (11,1 pour cent).

«Ce qu’on a vu dans la croissance au cours des dix dernières années, c’est surtout des régions qui disposaient de ressources naturelles et qui les exploitaient», a noté Eric Olson. Les données du recensement sur le travail qui seront diffusées à la fin du mois de novembre devraient apporter des précisions sur les industries qui se sont développées durant cette période.

1,2 million d’enfants vivent dans la pauvreté

Près d’un enfant sur quatre au pays vit dans la pauvreté, une proportion qui diminue depuis les années 1990.

Le Québec affiche le taux de pauvreté infantile le plus bas après l’Alberta (12,8 pour cent) même si le revenu médian des ménages québécois compte parmi les moins élevés au pays.

Ce sont 14,3 pour cent d’enfants québécois qui vivent dans des ménages à faible revenu, comparativement à 14,7 pour cent d’adultes. Ce phénomène s’explique par le faible coût des garderies et les prestations pour enfant plus élevées au Québec que dans le reste du pays.

La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont les deux provinces où le taux d’enfants vivant dans la pauvreté est le plus élevé, à 22,2 pour cent.

Le taux de ménages à faible revenu est demeuré stable dans l’ensemble du pays, mais il est réparti différemment qu’en 2005. Ainsi, l’Ontario comptait davantage de familles à faible revenu en 2015 tandis que la proportion a diminué en Alberta.

Les données du recensement incluent pour la première fois des statistiques sur l’épargne des Canadiens dérivées des informations fournies à l’Agence de revenu du Canada. Les deux tiers des ménages ont cotisé à un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER), à un régime de pension agréés (RPA) ou à un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Moins de 10 pour cent des ménages ont cotisé aux trois types de comptes d’épargne.

———-

Autres faits saillants:

– Le Nunavut a enregistré la plus forte croissance du revenu médian au pays, à 97 441 $

– Le taux de faible revenu est demeuré stable au pays à 14,2 pour cent

– 96 pour cent des couples comptent deux conjoints qui travaillent

– Les conjoints ont déclaré des revenus similaires dans le tiers des couples en 2015