MONTRÉAL — La Couronne a soutenu mercredi que deux étudiants du collège de Maisonneuve, à Montréal, avaient la ferme intention de se rendre au Moyen-Orient pour joindre le djihad, et qu’ils avaient accumulé chez eux du matériel destiné à fabriquer des bombes.

El Mahdi Jamali et Sabrine Djermane sont accusés d’avoir tenté de quitter le Canada en vue de commettre un acte terroriste à l’étranger, de possession d’une substance explosive dans un dessein dangereux, d’avoir facilité un acte terroriste et d’avoir commis un acte au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste.

Le jeune homme de 20 ans et la jeune femme de 21 ans avaient plaidé non coupable, mardi matin, à l’ouverture du procès, en Cour supérieure à Montréal. La procureure de la Couronne Lyne Décarie avait dévoilé la liste des 31 témoins, policiers et civils, qui seront appelés à la barre par la poursuite.

Mme Décarie a expliqué mercredi que c’est une information transmise à la Gendarmerie royale du Canada en avril 2015 qui avait permis à la police d’arrêter rapidement les deux suspects et de procéder à de nombreuses perquisitions.

Les policiers ont ainsi découvert des sacs remplis de vêtements neufs chez les accusés, qui avaient aussi acheté des billets d’avion pour se rendre en Syrie le mois suivant.

La police a aussi trouvé une «recette» pour la fabrication de bombe, repiquée mot pour mot d’une publication d’Al-Qaïda.

Le procès devant jury doit durer 10 semaines, sous la présidence du juge Marc David.