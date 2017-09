OTTAWA — Le gouvernement fédéral ne tente pas de s’acharner sur les compagnies aériennes, mais plutôt de protéger les droits des voyageurs, a affirmé le ministre des Transports, Marc Garneau, devant un comité parlementaire jeudi.

Il défendait sa Déclaration pour les droits des passagers dans le cadre de l’étude du projet de loi C-49.

En vertu de cette charte des voyageurs, ceux-ci pourraient recevoir une compensation financière en cas de refus d’embarquement lors d’une surréservation, de retards et d’annulation de vols et de la perte de leurs bagages. La charte encadrerait également les longs retards sur le tarmac.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) reproche à Marc Garneau de ne rien offrir de concret dans cette protection des passagers. Le député Robert Aubin veut voir dans le projet de loi les montants des compensations à payer aux passagers en cas de retard ou de perte de bagages.

Le Parti conservateur critique également le manque de précision du projet de loi. Le député Joël Godin accuse le ministre de «pelleter par en avant» pour gagner du temps.

Le ministre Garneau a répondu qu’il laissera à l’Office des transports du Canada (OTC) le soin de déterminer le contenu de la charte qui sera adoptée par règlement, ce qui donnera au gouvernement davantage de flexibilité pour faire des modifications.

L’étude de ce projet de loi survient alors que l’Office des transports du Canada (OTC) enquête sur la longue attente vécue le 31 juillet par des centaines de passagers d’Air Transat coincés durant cinq à six heures dans deux vols détournés à l’aéroport d’Ottawa en raison du mauvais temps. Il restait peu d’eau et de nourriture à bord et la compagnie refusait de les laisser sortir.