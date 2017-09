VANCOUVER — Des dizaines de fournisseurs qui expédient du fentanyl vers le Canada depuis la Chine font l’objet d’une vingtaine d’enquêtes de la part de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Un responsable de la lutte au crime organisé au sein de la GRC, le sergent Yves Goupil, a révélé que plusieurs arrestations ont été effectuées et que des accusations seront déposées. La majorité des colis sont interceptés au Canada, a-t-il ajouté.

Le sergent Goupil a expliqué que l’enquête a permis d’identifier plusieurs fournisseurs chinois qui alimentent le marché noir en fentanyl. Le Canada, les États-Unis et d’autres pays font tous pression sur la Chine, a-t-il dit.

La GRC a rencontré des dirigeants chinois à deux reprises depuis novembre 2016. Lors d’une visite en avril, a dit le sergent Goupil, la police fédérale canadienne a fourni aux Chinois de multiples informations concernant les saisies effectuées au Canada. Une centaine de colis avaient à ce moment été saisis par la GRC et l’Agence des services frontaliers du Canada.

Le sergent Goupil a expliqué que la GRC, l’ACSF et Postes Canada ont uni leurs forces pour identifier le plus efficacement possible les colis qui arrivent de Chine à trois grands centres de tri du courrier — Montréal, Vancouver et Mississauga. Ces trois centres reçoivent la plus grande partie du courrier destinée au reste du pays.

Le fentanyl est si puissant que seulement deux milligrammes (soit l’équivalent de quatre grains de sel) peuvent tuer un individu s’ils sont jumelés à des drogues comme l’héroïne et la cocaïne. La drogue peut donc être expédiée dans de petits colis difficiles à repérer.

La responsable de la santé publique au Canada, le docteur Theresa Tam, a dit la semaine dernière que les opioïdes ont tué au moins 2816 personnes au pays en 2016. Le nombre de décès associés au fentanyl a plus que doublé pendant le premier trimestre de 2017, comparativement à l’an dernier, a-t-elle ajouté.