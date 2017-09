QUÉBEC — Le Parti québécois (PQ) favorise un encadrement serré de la vente et de la consommation de cannabis, tout en adoptant une position globalement moins rigide que celle de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Le PQ recommande par exemple de fixer l’âge minimum pour consommer ou acheter du cannabis à 18 ans, alors que le CAQ veut l’interdire jusqu’à 21 ans.

Mais comme la CAQ, le PQ veut que l’État, à travers une filiale de la Société des alcools (SAQ), coordonne l’ensemble du processus, soit la production, la distribution et la vente de la marijuana.

La position du PQ sur cette question controversée a été rendue publique mardi matin par le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée.

Le gouvernement Couillard doit annoncer cet automne de quelle façon il procédera en vue d’encadrer la légalisation du cannabis, qui entrera en vigueur en juillet 2018.

Le PQ demande notamment au gouvernement Couillard d’exiger du gouvernement fédéral qu’il rembourse au Québec la TPS qui sera perçue grâce à la vente du cannabis. Ces sommes d’argent devraient être investies dans la prévention et l’information des dangers de cette substance pour la santé.

De plus, la possession individuelle devrait, selon le PQ, être limitée à deux plants.

Toujours dans un souci de santé publique, les personnes embauchées dans les points de vente du cannabis devraient préalablement recevoir une formation et seraient appelées à jouer un rôle de conseiller et non de simple vendeur.

Chaque sachet de cannabis vendu au Québec devrait indiquer clairement quels sont les risques pour la santé associés à la consommation de ce produit, selon le voeu du PQ.