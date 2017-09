MONTRÉAL — Un suspect a été identifié par la police à propos du meurtre d’un homme de 26 ans commis dans la nuit de lundi dernier dans le sud-ouest de Montréal.

Cet individu est activement recherché. Il s’agit de Jean Edens Lindor, âgé de 24 ans.

L’homme de race noire a les yeux noirs et les cheveux courts et noirs. L’enregistrement d’une caméra de surveillance a permis au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) d’établir que pendant la nuit du crime, il portait un manteau noir, un chandail noir avec l’inscription «Nike» en lettres blanches et des pantalons noirs.

Vers 2h00, lundi, un homme de 26 ans a été poignardé dans sa résidence située dans un immeuble à appartements de la rue Mullins, dans le quartier Pointe-Saint-Charles.

Le SPVM signale qu’un mandat d’arrestation contre Jean Edens Lindor a été émis par la Cour du Québec pour résoudre le 17e homicide à avoir été commis depuis le début de l’année en cours sur l’île de Montréal. Une accusation de meurtre au 2e degré a été autorisée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).