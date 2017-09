MONTRÉAL — Randy Tshilumba, accusé du meurtre prémédité d’une jeune employée dans un supermarché Maxi de Montréal, a admis à son procès l’avoir tuée, parce qu’il était persuadé qu’elle s’apprêtait à l’abattre avec une arme à feu, ainsi que d’autres clients.

«Je me suis défendu et j’ai défendu les autres clients, a-t-il témoigné. Clémence voulait me tuer, moi, et d’autres clients».

Il a raconté avoir vu son regard et son index pointé et qu’il savait alors ce qu’elle s’apprêtait à faire: «J’ai compris qu’elle allait sortir un ‘gun’ de sa poche».

Ce soir-là, Randy Tshilumba s’était rendu au supermarché Maxi pour convaincre Clémence de ne pas le tuer, a-t-il plaidé. Selon lui, celle-ci et cinq de ses amies de l’école secondaire lui voulaient du mal depuis septembre 2014.

L’accusé de 21 ans a débuté son témoignage pour sa défense jeudi matin au palais de justice de Montréal, devant le jury et la juge Hélène Di Salvo de la Cour supérieure.

Trouble mental

Son avocat a annoncé qu’il entend démontrer que le jeune accusé souffre d’un trouble mental et qu’il était convaincu que la victime et ses amies voulaient le tuer.

«On va aller dans la tête de Randy», a-t-il déclaré. L’accusé ne considère pas avoir fait de mauvaises choses le soir du 10 avril 2016, et il avait des idées délirantes, a ajouté Me Larochelle.

L’accusé a plaidé non coupable à l’accusation de meurtre prémédité.

La jeune femme avait été attaquée à coups de couteau pendant son quart de travail dans le supermarché, le 10 avril 2016. L’accusé avait été arrêté deux jours plus tard.

Après l’accusé, des membres de sa famille seront appelés à la barre des témoins ainsi que deux psychiatres.