QUÉBEC — La province de l’Ontario se dit prête à contribuer à redéfinir la place particulière à réserver au Québec au sein du Canada.

Devant les élus de l’Assemblée nationale, la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a dit jeudi accepter avec plaisir l’invitation lancée en juin par le premier ministre Philippe Couillard, qui s’est montré déterminé à relancer le débat à travers le pays autour du statut souhaité pour le Québec dans la confédération canadienne.

C’était un moment historique pour Mme Wynne, car c’est la première fois qu’un premier ministre d’une province canadienne est invité à s’adresser aux membres de l’Assemblée nationale du Québec, dans l’enceinte lambrissée du parlement de Québec.

Elle n’a pas hésité à souligner le «caractère distinct» du Québec.

Son allocution, prononcée en français, s’inscrit dans le cadre du septième conseil des ministres conjoint Québec-Ontario, qui se tient vendredi au Centre des congrès. L’événement donnera lieu à la signature d’ententes.

Le 1er juin, le premier ministre Couillard rendait public un document étoffé dans lequel il rappelait l’histoire du nationalisme québécois et des relations souvent tendues entre le Québec et le Canada, énumérait les revendications traditionnelles du Québec pour protéger son identité, sa langue et sa culture, et disait souhaiter amorcer des discussions avec le reste du pays sur le statut du Québec, ce dialogue pouvant mettre la table à de nouvelles négociations constitutionnelles.

«Les pays ont de plus en plus besoin d’institutions et de processus qui protègent les identités distinctes des gens», a soutenu Mme Wynne dans son allocution, se disant disposée à entreprendre des discussions sur «la place unique du Québec au sein du Canada».

«En Ontario, nous serons heureux de continuer à contribuer à cette discussion», a-t-elle dit, rappelant que «notre monde fourmille de diversités nationales».

Le Québec et l’Ontario sont «des partenaires historiques» qui forment «une puissance économique et politique» quand elles s’unissent, a dit Mme Wynne.

Elle en a profité pour rappeler «la longue histoire tenace des francophones de l’Ontario», une province qui compte quelque 600 000 francophones.

Elle a énuméré les efforts faits au fil des décennies en Ontario pour reconnaître les droits de cette minorité francophone, dont celui d’avoir accès à un réseau d’éducation en français. L’Ontario compte 425 écoles francophones.

Son gouvernement dit aussi favoriser la création, «dans les prochaines années», d’une université entièrement francophone, ce qui sera une première.