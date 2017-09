MONTRÉAL — Un individu qui était considéré comme un témoin important dans l’affaire de l’homme parti en cavale avec son fils de six ans la semaine dernière et accusé du meurtre de la mère de cet enfant n’est finalement plus recherché par les autorités.

La Sûreté du Québec (SQ) a indiqué vendredi que cette personne avait été «identifiée et rencontrée» et qu’elle n’était «aucunement reliée au dossier concerné».

Le corps policier avait préalablement publié un portrait-robot d’un homme dans la quarantaine qui aurait été aperçu à Rouyn-Noranda en compagnie du père et de l’enfant. Cet homme portait notamment une barbe foncée fournie.

Entre-temps, l’accusé doit bientôt être remis à la SQ pour être interrogé par rapport à la mort d’Yvon Lacasse, cet homme de 71 ans disparu depuis la semaine dernière et dont les autorités ont trouvé le corps mercredi.

L’homme de 41 ans se trouvait à l’hôpital en Ontario après avoir tenté de s’enlever la vie. Pour l’instant, cet individu fait face à une accusation de meurtre au deuxième degré.

Après la découverte du corps de la mère dans sa résidence de Saint-Eustache, au nord de Montréal, une alerte Amber avait été lancée jeudi de la semaine dernière pour retrouver l’enfant.

L’accusé a finalement été arrêté vendredi après-midi près d’un village de l’est ontarien après une chasse à l’homme qui avait duré près de 24 heures et qui a couvert un énorme territoire: Saint-Eustache et Lachute dans les Laurentides, Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, Maniwaki en Outaouais et finalement en Ontario, où il a été arrêté dans la région de Renfrew.