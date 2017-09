QUÉBEC — Le ministre des Transports, Laurent Lessard, a annoncé vendredi qu’il prolongeait d’une autre année le projet pilote avec le service Uber, qui devait prendre fin à la mi-octobre.

Cette annonce a été faite alors que le ministre Lessard dévoilait son plan pour la deuxième phase du processus de modernisation de l’industrie du taxi.

M. Lessard a indiqué vouloir assurer un encadrement plus serré et équitable envers les autres acteurs de l’industrie, en augmentant les heures de formation pour les nouveaux partenaires-chauffeurs, en resserrant le processus de vérification de leurs antécédents judiciaires, en rendant obligatoire une inspection mécanique tous les 12 mois et en interdisant l’utilisation d’un lanternon sur la voiture.

Le porte-parole d’Uber, Jean-Christophe de le Rue, a qualifié la nouvelle réglementation de «rétrograde» dans un courriel transmis à La Presse canadienne, affirmant qu’elle «favorise les anciennes politiques plutôt que d’intégrer les avantages des nouvelles technologies».

Il ajoute que ces changements «mettent en péril» la capacité d’Uber de continuer à opérer au Québec et précise qu’à première vue, les activités de l’entreprise dans la province sont «fortement menacées».

Par ailleurs, Laurent Lessard prévoit également former un groupe de travail composé de représentants du ministère des Transports, du ministère des Finances et de l’industrie du taxi afin d’établir les besoins et le soutien financier nécessaire à la modernisation de l’industrie.

Le gouvernement Couillard avait conclu une entente pour un projet pilote avec Uber en septembre 2016, après trois mois de négociations, malgré l’opposition et la colère de l’industrie du taxi. Uber a ainsi dû se procurer un permis d’intermédiaire de taxi, mais ses chauffeurs n’ont pas eu à obtenir un coûteux permis de taxi. Une redevance sur les courses des chauffeurs d’Uber a également été instaurée.