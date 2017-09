QUÉBEC — La consultation sur la discrimination systémique et le racisme au Québec coûtera au bas mot 900 000 $ aux contribuables, a appris La Presse canadienne.

Cette consultation, organisée conjointement par le ministère de l’Immigration et la Commission des droits de la personne, a pour but d’identifier le racisme et de proposer des solutions concrètes afin de l’enrayer.

Vendredi, le bureau du premier ministre a confirmé que les consultations régionales, ainsi que la tenue d’un grand forum en novembre, coûteront au moins 900 000 $.

L’initiative du gouvernement Couillard est fortement contestée par le Parti québécois (PQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ), qui craignent qu’elle ne devienne «le procès» des Québécois.

Les deux formations politiques ont d’ailleurs demandé l’annulation pure et simple de la consultation.

Pour le premier ministre Philippe Couillard, il s’agit de poser la question autrement.

«Combien coûte à une société le racisme et la discrimination systémique? À un moment où on a besoin de tout le monde pour faire progresser le Québec, où on cherche des gens pour participer au travail partout chez nous, combien ça nous coûte que des gens dans notre société se sentent exclus au point d’avoir de la difficulté à se trouver des logements ou un emploi», a-t-il déclaré en marge du conseil des ministres conjoint Ontario-Québec, vendredi.