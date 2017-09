MONTRÉAL — À l’occasion des célébrations entourant l’ouverture du nouveau Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), une journée «portes ouvertes» au grand public se tient samedi.

De 10h à 16h, la population est invitée à visiter une partie des installations de ce nouveau complexe hospitalier et à rencontrer des professionnels qui y travailleront.

Par la suite, à 17h, un grand spectacle gratuit, sur la rue Sanguinet, entre les rues Viger et René-Lévesque, sera présenté.

Animé par Maripier Morin, il réunira plusieurs artistes de toutes les générations dont Alex Nevsky, Jean-Pierre Ferland, Marie-Pierre Arthur et Ludovick Bourgeois.

Dimanche dernier, le premier ministre Philippe Couillard et plusieurs membres de son gouvernement ont procédé à l’inauguration des nouveaux édifices de la deuxième phase de construction du CHUM.

Les trois bâtiments, qui comptent chacun 25 étages, abriteront les services diagnostiques thérapeutiques et d’hospitalisation, l’urgence ainsi que les services de soutien clinique et logistique, qui comprennent entre autres les laboratoires, la pharmacie, la pathologie et la banque de sang.

Les premiers patients devraient être accueillis dans ces nouveaux bâtiments à partir du 8 octobre.

Le nouveau complexe du CHUM comptera notamment 772 chambres individuelles, une cinquantaine de cliniques et plus de 400 salles d’examens. Sa salle d’urgence pourra accueillir 65 000 visites par an.