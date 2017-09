TORONTO — Le prince Harry et son amoureuse, l’actrice américaine Meghan Markle, ont fait leur première apparition publique à Toronto, lundi, en marge des Jeux Invictus, une compétition internationale pour les soldats blessés qui a lieu dans la métropole canadienne.

Le prince et sa copine, une actrice qui tourne la série «Suits» à Toronto, se sont tenus par la main alors qu’ils marchaient vers l’hôtel de ville, où ils allaient assister à un match de tennis en fauteuil roulant.

Le couple arborait un style vestimentaire décontracté. Le prince Harry portait un jean et un polo noir, tandis que Meghan Markle arborait un jean troué au genou avec une chemise blanche.

Les amoureux portaient des lunettes fumées. Et pour ceux qui se le demandaient, la jeune femme n’avait aucune bague à l’annulaire gauche.

Le prince Harry, âgé de 33 ans, est à Toronto pour l’événement qu’il a lui-même fondé en 2014 afin d’inspirer et de motiver les soldats blessés qui tentent de se rétablir.

Sa présence avait soulevé la possibilité que le couple fasse sa première apparition officielle en public.

Meghan Markle, âgée de 36 ans, avait participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux, la fin de semaine dernière, mais elle n’était pas assise avec le prince, qui était aux côtés du premier ministre Justin Trudeau et de la première dame des États-Unis, Melania Trump.

Le fait qu’ils aient choisi un événement sportif pour se présenter ensemble est lourd de sens, selon l’historienne royale Carolyn Harris.

«Cela démontre comment cet événement est important pour lui», a-t-elle souligné.

«Cette apparition publique démontre aussi comment le Canada est un endroit accueillant pour la royauté — William et Kate, le duc et la duchesse de Cambridge, avaient visité le Canada en premier dans leur tournée du Commonwealth en tant que couple marié et maintenant nous voyons le prince Harry et Meghan Markle se montrer en tant que couple.»

Certains passionnés de royauté avaient prédit que le couple allait éviter de se montrer en public pour ne pas détourner l’attention des Jeux.

Le prince Harry et Meghan Markle se fréquentent depuis l’année dernière. Le prince avait confirmé qu’il était en relation avec elle en novembre, quand il s’était plaint de l’attitude des médias.

L’actrice a récemment dit au magazine «Vanity Fair» qu’ils sont amoureux.