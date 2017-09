WASHINGTON — Le vice-président des États-Unis a de moins bons mots pour le Canada ces jours-ci, en ce qui a trait à son système de santé, qui selon lui fait preuve de plusieurs «lacunes».

Mike Pence a fait ces commentaires la semaine dernière, en entrevue avec une station de radio de l’Alaska, KFQD.

Il s’était fait questionner sur la réforme de la santé proposée par des républicains qui peine à faire son chemin au Congrès.

Les républicains tentent de faire passer leur projet de loi qui abrogerait l’Obamacare avant une date limite procédurale plus tard ce mois-ci — mais ils semblent avoir beaucoup de difficulté.

Le vice-président a prévenu que si la réforme n’était pas adoptée, les États-Unis seraient en voie d’avoir un système de santé semblable au Canada.

Cela s’explique par le fait que les élus du Parti démocrate semblent de plus en plus enclins à se rallier à l’idée d’un système de santé à payeur unique pour régler les débats incessants sur la question.

«Nous avons un choix clair», a déclaré M. Pence.

«Vous savez, entre où je suis à Washington et l’Alaska, il y a un endroit appelé le Canada. Je n’ai probablement pas besoin de rappeler aux gens de l’Alaska les lacunes d’un système de santé nationalisé, parce que c’est notre voisin, et on en voit les résultats tous les jours», a-t-il ajouté.

Le système de santé canadien est reconnu pour ses longs temps d’attente, surtout pour les chirurgies. En revanche, les Canadiens ont une plus longue espérance de vie et dépensent moins sur les soins de santé que les Américains, selon les données de la Banque mondiale.

L’administration Trump a reçu de très mauvaises nouvelles pour la réforme de santé qu’elle défend: après le sénateur John McCain, Susan Collins, du Maine, a annoncé qu’elle voterait contre le projet de loi — ce qui a probablement signé son arrêt de mort.