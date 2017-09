OTTAWA — Le plan du gouvernement libéral pour revitaliser l’industrie culturelle au Canada ne prévoit pas de «taxe Netflix».

On s’attend toutefois à ce que la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, souligne clairement cette semaine qu’elle s’attend à plus des entreprises comme Netflix, Facebook et Google pour soutenir et promouvoir le contenu canadien.

Il ne s’agit pas que d’un argument purement émotif — l’un des thèmes centraux du discours que prononcera Mélanie Joly jeudi sera l’«économie créative».

Des sources bien au fait du dossier ont révélé à La Presse canadienne que le message de la ministre Joly tournerait autour de trois piliers sur lesquels Ottawa veut redéfinir son approche en culture.

L’un de ces piliers cible l’aide aux artistes canadiens dans la création de contenu, le deuxième vise l’aide à la mise en marché et à la vente, tandis que le troisième porte sur la télédiffusion publique, soit la Société Radio-Canada.