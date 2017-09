MONTRÉAL — La Cour d’appel du Québec a infirmé le jugement empêchant la tenue d’une deuxième action collective contre les frères de Sainte-Croix, rapporte le regroupement des victimes de ces religieux.

L’oratoire Saint-Joseph est cette fois inclus dans la liste d’institutions mises en cause — une première pour un sanctuaire catholique de cette envergure, selon le porte-parole des survivants, Sébastien Richard.

À l’issue de la première action collective, la congrégation s’était engagée dans une entente hors cours à verser jusqu’à 18 millions $ en compensation à 206 victimes.

Les gestes alors reprochés aux agresseurs avaient été posés entre 1950 et 2001 au Collège Notre-Dame de Montréal; entre 1950 et 1991 au Collège Saint-Césaire, en Montérégie; et entre 1959 et 1964 à l’école Notre-Dame de Pohénégamook, dans le Bas-Saint-Laurent.

Plusieurs autres victimes se sont manifestées après l’annonce du règlement à l’amiable, d’où cette seconde action collective.

Par communiqué, M. Richard a tenu à souligner que le temps presse, alors que la plupart des participants ont un âge avancé. Certains sont même décédés depuis le début des procédures, s’est-il désolé.