QUÉBEC — Le gouvernement a beau prétendre qu’il augmente l’offre de soutien à domicile, mais dans les faits l’aide de Québec a diminué ces dernières années en ce domaine.

C’est là le constat accablant fait par la nouvelle protectrice des citoyens québécois, Marie Rinfret, dans son premier rapport annuel, rendu public jeudi à l’Assemblée nationale.

L’organisme y dénonce une fois de plus, pour la cinquième année consécutive, la nonchalance du gouvernement en cette matière.

Comme chaque année, le Protecteur du citoyen cible le secteur de la santé comme une des principales sources de plaintes et de mécontentement de la population quant à la qualité des services publics.

Malgré l’engagement pris par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, d’augmenter l’offre de services visant à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, malades chroniques ou handicapées, la réalité est toute autre, indique la protectrice dans son rapport.

Le nombre de personnes ayant reçu des soins à domicile a en fait diminué de près d’un pour cent, entre 2015 et 2016.

De plus, la durée moyenne des services rendus a chuté de 7 pour cent entre 2010 et 2016. Il peut s’agir par exemple de réduire le temps consacré pour aider une personne handicapée à prendre un bain ou à préparer un repas. En 2015-2016, un service à domicile a duré en moyenne 44 minutes, résultat des nouvelles balises à la baisse imposées par Québec.

On estime qu’entre 15 et 18 pour cent des gens de plus de 65 ans auraient besoin de soutien à domicile, alors que seulement 8 pour cent y ont droit.

Le gouvernement ne semble tout simplement pas en mesure de répondre à la demande et Mme Rinfret estime qu’il est urgent de corriger le tir.

Elle demande au ministre Barrette de présenter avant la fin de l’année un plan d’action ayant deux objectifs: augmenter de 10 pour cent par année le nombre moyen d’heures de soutien à domicile offertes, et accroître de 15 pour cent le nombre de personnes admissibles à recevoir de tels services.

Dans son rapport de quelque 160 pages, le Protecteur du citoyen recommande par ailleurs au ministre Barrette d’intervenir pour augmenter le nombre de places disponibles dans les Centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) pour les personnes âgées en lourde perte d’autonomie.

Le nombre de plaintes déposées au Protecteur du citoyen et portant sur les services de santé et les services sociaux a augmenté de 26 pour cent cette année. La piètre qualité des services et les trop longs délais d’attente sont au coeur des motifs de récriminations.

La nouvelle protectrice, Marie Rinfret, a pris la relève de Raymonde Saint-Germain, en mars dernier.

Le gouvernement Couillard «devrait avoir honte», a réagi le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée.